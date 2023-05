Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unbekannter wirft einen Gegenstand auf ein fahrendes Autos- Hinweise erbeten (11.05.2023)

Rottweil (ots)

Ein Unbekannter hat am Donnerstagmittag einen Gegenstand auf die Bundesstraße 14 geworfen und dabei ein vorbeifahrendes Auto getroffen. Eine 30-jährige Fahrerin eines VW war auf der B 14 von Zimmern herkommend in Richtung Rottweil unterwegs. Auf Höhe der Schallschutzwände flog plötzlich ein größerer Gegenstand von oben kommend auf ihren Wagen. Nach dem Schreck hielt die Frau den VW kurze Zeit später an und verständigte die Polizei. Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen gehen die Beamten davon aus, dass ein Unbekannter einen Puppenschminkkopf über die Schallschutzwände in Richtung der Straße warf und hierbei den vorbeifahrenden VW der 30-Jährigen traf und beschädigte. Die Höhe des entstandenen Schadens schätzt die Polizei auf etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Rottweil hat Ermittlungen wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können oder verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Waldweges hinter den Schallschutzwänden und des Pulverweges gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0741 477-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell