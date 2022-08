Polizei Hagen

POL-HA: Mann auf Fahrrad stürzt mit fast drei Promille

Hagen-Haspe (ots)

Am Sonntag, 14.08.2022, fuhr ein 69-Jähriger mit seinem Fahrrad gegen 14:40 Uhr in starken Schlangenlinien durch Haspe. Im Kreuzungsbereich der Sachsenstraße und Hestertstraße versuchte er für einen Linienbus beiseite zu fahren. Dazu beabsichtigte er, sein Rad einen Bordstein hinauf zu manövrieren. Dieses Unterfangen scheiterte vermutlich aufgrund des Atemalkoholwertes von fast anderthalb Promille. Er verlor das Gleichgewicht, stürzte und verletzte sich leicht. Als die hinzugerufenen Polizisten eintrafen, musste sich der Mann an einer Straßenlaterne festhalten, um nicht umzufallen. Die Beamten ließen dem Hagener eine Blutprobe entnehmen und legten eine Anzeige vor. (hir)

