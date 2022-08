Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Festnahmen nach räuberischem Ladendiebstahl in der Innenstadt

Hagen-Mitte (ots)

Polizeibeamte nahmen am Samstagnachmittag (13.08.2022) in der Innenstadt zwei Männer nach einem räuberischen Ladendiebstahl vorläufig fest. Gegen 15.00 Uhr beobachtete die Mitarbeiterin einer Parfümerie in der Elberfelder Straße sie bei dem Diebstahl eines Parfüms. Sie informierte den 63-jährigen Detektiv des Geschäftes, der die beiden Diebe anschließend in der Hohenzollernstraße wiedererkannte. Er konnte beobachten, dass die beiden Männer das Diebesgut an zwei weitere, unbekannte Männer übergaben und anschließend in eine dortige Drogerie gehen wollten. Der 29-jährige Täter blieb vor dem Eingang stehen, während der 21-Jährige das Geschäft betrat. Der Ladendetektiv sprach den 29-Jährigen an und wollte aufgrund des beobachteten Diebstahls seine Personalien erfragen. Daraufhin kehrte auch der 21-jährige Täter zurück und reagierte verbal aggressiv. Ein 29-jähriger Mitarbeiter der Drogerie erkannte die Situation und kam dem 63-Jährigen zur Hilfe. Der 21-Jährige Täter griff den Mitarbeiter plötzlich an und schubste ihn in ein Glasregal. Dieses ging dabei zu Bruch. Weiterhin trat der Täter auf den Mann ein. Als die beiden Männer flüchten wollten, gelang es den Angegriffenen, diese bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festzuhalten. Bei einer Durchsuchung der Männer fanden die Beamten weiteres Diebesgut und Werkzeug auf, welches offensichtlich zur Entfernung von Diebstahlsicherungen verwendet wurde. Wegen vorliegender Haftgründe nahmen die Polizisten die beiden Täter vorläufig fest und brachten sie zum Polizeigewahrsam. Darüber hinaus leiteten sie ein Strafverfahren wegen des Räuberischen Diebstahls gegen sie ein. Der Rettungsdienst brachte den 21-jährigen Mitarbeiter der Drogerie in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

