POL-KN: (Schonach im Schwarzwald) Angebliche Bedrohungslage führt zu größerem Polizeieinsatz und stellt sich dann als nicht gegeben heraus

Schonach im Schwarzwald (ots)

Eine gemeldete angebliche Bedrohungslage in einer Wohnung eines Hauses in der Schulstraße hat am Donnerstagabend zu einem größeren Polizeieinsatz geführt. Ein 29-Jähriger teilte gegen 17.45 Uhr der Polizei über Notruf mit dass er befürchte, dass "seine" 35-jährige Freundin in einer Wohnung in der Schulstraße von einem Mann bedroht werde. Zudem habe er die Befürchtung, dass Waffen im Spiel seien. Vorsorglich fuhr die Polizei mit mehreren Streifenwagen zu der genannten Wohnung. Schnell stellte sich allerdings heraus, dass keine Bedrohungslage vorlag. Die vermeintliche Freundin des Anrufers konnte wohlbehalten in Triberg angetroffen werden. Sie gab zudem an, dass sie nicht die Freundin des Anrufers sei. Nach Klärung des Sachverhaltes konnten die Polizeistreifen wieder abrücken. Die Polizei St. Georgen führt im Zuge der offensichtlichen Beziehungsangelegenheit nun weitere Ermittlungen durch.

