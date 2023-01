Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstahl im Fitnessstudio

Hemer (ots)

Einer Besucherin eines Fitnessstudios in der Bahnhofstraße wurde bereits am Donnerstag, zwischen 14:00 und 15.00 Uhr, das Portemonnaie aus dem Spind entwendet. Wahrscheinlich war der Spind nicht richtig verschlossen. Die Geschädigte erstattete am Montag Anzeige bei der Polizei. (schl)

