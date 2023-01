POL-MK: Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Hemer (ots) - Bezug: POL-MK: Mehrere Verletzte nach Brand in Wohnhaus (28.01.2023 - 17:33) https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/5427722 Das Wohnhaus wurde heute durch Brandermittler der Polizei in Augenschein genommen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen ist mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem technischen Defekt als Brandursache auszugehen. Die Brandstelle wurde im Anschluss an die Untersuchungen wieder ...

