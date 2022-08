Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Erfolgreiche Ermittlungen - Verdächtiger nach Bombendrohung ermittelt

Neuss (ots)

Am Donnerstag (18.08.) war es zu einer Bombendrohung an der Floßhafenstraße in Neuss gekommen.

Ein zunächst unbekannter Täter hatte eine E-Mail an eine Firma gesendet und vorgegeben, dass auf dem Firmengelände eine Bombe platziert worden sei. Im Rahmen eines größeren Polizeieinsatzes wurden die Räumlichkeiten evakuiert, so dass die am Tag anwesenden Mitarbeiter die Örtlichkeit verlassen mussten. Die groß angelegte Dursuchung wurde unter Hinzuziehung mehrerer Sprengstoffspürhunde durchgeführt.

Glücklicherweise konnte nach einiger Zeit Entwarnung gegeben werden. Es wurden keine verdächtigen Gegenstände gefunden.

Die Ermittlungen führten nun zu einem Tatverdacht gegen einen 29-jährigen Mann aus Köln.

Der bereits polizeilich bekannte Tatverdächtige konnte gegen 14:30 Uhr durch die Polizei ermittelt werden.

Er muss sich nun einem Verfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten stellen; es wird geprüft, inwiefern Regressansprüche auf ihn zukommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell