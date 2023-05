Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach/ Lkr. Konstanz) Auffahrunfall- Zeugen gesucht (12.05.2023)

Stockach (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 15 Uhr, ist es auf der Bundesstraße 31 zwischen Stockach und Bodman-Ludwigshafen zu einem Auffahrunfall gekommen, bei dem ein Gesamtschaden in Höhe von rund 3.500 Euro entstanden ist. Auf Höhe der Anschlussstelle Stockach-Ost bildete sich an der Ampel ein Rückstau, was ein ständiges Anfahren und Abbremsen für die Autofahrer zur Folge hatte. Ein 58-jähriger Fahrer eines BMW war auf der B 31 von Stockach herkommend in Richtung Ludwigshafen unterwegs. Während des "Stop-and-go-Verkehrs" prallte der Mann mit einem vor ihm fahrenden Audi eines 50-Jährigen zusammen. Da die Unfallbeteiligten unterschiedliche Äußerungen zum Unfallhergang machten, sucht der Polizeiposten Bodman-Ludwigshafen nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese sollten sich unter der Telefonnummer 07773 920017 melden.

