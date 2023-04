POL-PPTR: Die angekündigten Geschwindigkeitsmessungen im Bereich des Polizeipräsidiums Trier in der 17. Kalenderwoche

Bleialf / A-60 (ots) - Beamte der Schwerlastkontrollgruppe des PP Trier wurden am gestrigen Montagnachmittag auf einen die BAB A-60 in Richtung Belgien fahrenden niederländischen Sattelzug aufmerksam, da dieser in deutlichen Schlangenlinien geführt wurde. Bei der anschließenden Kontrolle des Sattelzuges (beladen ...

mehr