POL-WAF: Beckum. Auf positiven Drogenvortest folgte eine Blutprobe

Am 31.5.2023 kontrollierten Polizisten kurz vor Mitternacht einen Autofahrer auf der Straße Höckmerlau in Beckum. Dabei stellten sie fest, dass der Beckumer unter Drogeneinfluss stand, was ein von ihm durchgeführter Drogenvortest bestätigte. Daraufhin nahmen die Einsatzkräfte den 24-Jährigen mit in ein Krankenhaus, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

