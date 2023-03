POL-ME: Erneute Geldautomatensprengung in Ratingen - Ratingen - 2303061

Polizei Mettmann

Am frühen Donnerstagmorgen, 16. März 2023, ist es zu einer erneuten Sprengung eines Geldautomaten in Ratingen gekommen. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 03.50 Uhr meldeten gleich mehrere aufmerksame Anwohner des Konrad-Adenauer-Platzes in Lintorf ein lautes Knallgeräusch. Zeugen konnten zudem mehrere Personen beobachten, die mit einem dunklem Fahrzeug, vermutlich von der Marke BMW, flüchteten. Alarmierte Einsatzkräfte stellten bei ihrem Eintreffen fest, dass unbekannte Täter einen Geldautomaten, der in einer Bankfiliale an der Hausnummer 5 aufgestellt gewesen war, gesprengt hatten.

Durch die Detonation wurden sowohl die Räumlichkeiten der Bankfiliale als auch der gesamte Gebäudekomplex mit den darüber befindlichen Wohneinheiten sowie mehrere vor dem Haus geparkte Fahrzeug zum Teil schwer in Mitleidenschaft gezogen. Ein extra alarmierter Statiker stellte bei einer ersten Begutachtung fest, dass keine Einsturzgefahr für das Wohn- und Geschäftshaus besteht. Der durch die Sprengung verursachte Sachschaden kann derzeit noch nicht näher beziffert werden.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung, zu der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, konnte das Fluchtfahrzeug im Umfeld nicht mehr angetroffen werden. Weitere Fahndungsmaßnahmen wurden eingeleitet.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Maßnahmen zur Spurensicherung am Tatort. Angaben zur Tatbeute liegen derzeit noch nicht vor und sind Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Ob die bisher unbekannten Tatverdächtigen auch für die Sprengung von gleich zwei Geldautomaten am gestrigen Mittwochmorgen, 15. März 2023, in der Ratinger Innenstadt verantwortlich sind (siehe unsere ots-Mitteilung 2303057: "Gleich zwei Geldautomaten am frühen Morgen gesprengt" unter folgendem Link https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5463734), ist ebenfalls derzeit unklar und Gegenstand der aktuellen Ermittlungen des Fachkommissariates der Kreispolizeibehörde Mettmann.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen sowie zu dem dunklen Fluchtfahrzeug tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell