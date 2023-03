Polizei Mettmann

POL-ME: 37-Jähriger verursacht mehrere Unfälle unter Alkoholeinfluss - Haan/Mettmann - 2303058

Mettmann (ots)

Ein 37-jähriger Mann aus Haan verursachte am Dienstagabend (14. März 2023) mehrere Verkehrsunfälle unter erheblichem Alkoholeinfluss und flüchtete von den Unfallorten, ohne sich um eine Regulierung der Schäden zu kümmern. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und ist auf der Suche nach Geschädigten.

Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Gegen 21 Uhr informierten aufmerksame Zeugen die Polizei, weil sie einen grauen Mazda 3 in Mettmann auf dem Südring beobachtet hatten, der Schlangenlinien fuhr. Der Fahrer soll anschließend in den Gegenverkehr gefahren sein und Vollbremsungen ohne ersichtlichen Grund durchgeführt haben. Die beiden Zeugen verfolgten den Mazda bis Haan, wo der Mann das Fahrzeug auf einem Parkplatz an der Bruchermühlen Straße auf Höhe der Hausnummer 20 schließlich abstellte.

Der Fahrer, ein 37-jähriger Haaner, wirkte stark alkoholisiert, im Fahrzeuginneren fanden die eingesetzten Beamtinnen und Beamten mehrere Flaschen Bier sowie Medikamente. Die Durchführung eines Atemalkoholtests sowie eines Drogenvortests war nicht möglich, da der Haaner sich aggressiv verhielt und starke Stimmungsschwankungen zeigte. Er wurde anschließend zur Wache nach Haan gebracht, wo eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Anschließend wurde der Haaner in Gewahrsam genommen.

An dem grauen Mazda 3 stellten die Beamtinnen und Beamten diverse Beschädigungen fest, die auf mehrere vorangegangene Unfälle schließen lassen. Bislang gibt es keine Hinweise auf mögliche Geschädigte und Unfallorte, weshalb die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung bittet. Die Wache in Haan ist jederzeit unter der Nummer 02129 9328-6480 erreichbar.

