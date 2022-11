Polizei Paderborn

POL-PB: Schwerverletzter bei Alleinunfall in Lippling am Montagabend

33129 Delbrück (ots)

33129 Delbrück, Figgenweg/Detmolder Weg

Montag, 21.11.2022, 18:28 Uhr

Ein 25jähriger befuhr mit seinem Pkw VW den Figgenweg in Delbrück Lippling aus Richtung Zur Schmiede kommend in Rtg. Detmolder Weg. Im Bereich der Fahrbahnverschwenkung an der Kreuzung Figgenweg/Detmolder Weg kollidierte der Pkw aus bislang ungeklärter Ursache frontal mit einem am rechten Fahrbahnrand stehenden Straßenbaum. Dabei verletzte sich der Fahrzeugführer erheblich am Kopf und im Gesicht, der Pkw wurde erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Trotz der Verletzungen verschloß er seinen Pkw und entfernte sich zu Fuß von der Unfallstelle. Dabei wurde er jedoch von einem Zeugen verfolgt, der die Person den eintreffenden Polizeibeamten zeigen konnte. Der 25jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht, wo er zur stationären Behandlung bleiben musste. Bei dem Verletzten wurde Alkoholkonsum festgestellt, so dass die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Weiterhin ergaben weitere Ermittlungen, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der beschädigte Pkw musste abgeschleppt werden. Den 25jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht, Fahren unter Alkoholeinfluss und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

