Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Fußgänger angefahren und geflüchtet

Am Mittwoch ereignete sich in Göppingen-Holzheim ein Unfall.

Ulm (ots)

Gegen 17.30 Uhr fuhr ein 36-Jähriger mit seinem BMW in der Stellenbachstraße in Richtung Eislinger Straße. In dem verkehrsberuhigten Bereich war ein 56-Jähriger zu Fuß unterwegs und kam dem BMW entgegen. Wie Zeugen berichten, wurde der Fußgänger von dem Auto gestreift. Dadurch wurde der 56-Jährige leicht am Arm verletzt und suchte später einen Arzt auf. Der Unfallverursacher flüchtete ohne sich um den Verletzten zu kümmern, so die Zeugen weiter. Sie riefen die Polizei. Da sie auch das Kennzeichen des Flüchtigen abgelesen hatten, war der mutmaßliche Fahrer schnell ermittelt. Auf den 36-Jährigen kommt nun eine Anzeige zu.

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat, meldet die Polizei. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

Das Verhalten der Zeugen lobt die Polizei. Sie hätten überlegt gehandelt und Verantwortung übernommen. "Tu was" heißt eine Aktion der Polizei, die Zeugen ermutigt, richtig zu handeln. Weitere Informationen dazu gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

