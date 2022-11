Polizei Paderborn

POL-PB: Trotz Gegenverkehr abgebogen - 2 Schwerverletzte

Lichtenau-Holtheim (ots)

(HaJS) Am heutigen Freitag, dem 18.11.2022 gegen 14:35 Uhr kam es zu einem schweren Unfall auf der L 817 in Höhe der Einmündung zur K 69. Ein 19-jähriger Lichtenauer befuhr zuvor die L 817 mit seinem Pkw Honda von Lichtenau aus kommend und bog nach links auf die K 69 in Richtung Blankenrode ab. Dabei übersah er wohl den ihm aus Richtung Meerhof entgegen kommenden VW Polo, mit dem eine 80-jährige Marsbergerin in Richtung Lichtenau unterwegs war. In der Einmündung kam es zu Kollision, durch den beide Fahrzeugführer verletzt wurden. Der 19-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in das St. Johannisstift-Krankenhaus nach Paderborn gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen, da die eingesetzten Polizeibeamten vor Ort festgestellt hatten, dass der junge Mann unter Alkoholeinfluss gestanden hat. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die 80-jährige aus Marsberg wurde zunächst vor Ort behandelt und danach in das Brüderkrankenhaus nach Paderborn gebracht. Beide total beschädigten Pkw mussten abgeschleppt werden.

