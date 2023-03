POL-ME: Gleich zwei Geldautomaten am frühen Morgen gesprengt - Ratingen - 2303057

Polizei Mettmann

Gleich zwei Geldautomaten am frühen Morgen gesprengt - Ratingen

Mettmann

Am frühen Mittwochmorgen, 15. März 2023, kam es zu gleich zwei Geldautomatensprengungen in der Ratinger Fußgängerzone. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 04:20 Uhr meldeten aufmerksame Zeugen laute Knallgeräusche von der Düsseldorfer Straße. Alarmierte Einsatzkräfte der Ratinger Polizei stellten fest, dass unbekannte Täter zwei unmittelbar gegenüber befindliche Geldautomaten unterschiedlicher Geldinstitute in der Ratinger Fußgängerzone gesprengt hatten. Betroffen waren ein Geldautomat, welcher in einer Bankfiliale an der Düsseldorfer Straße 22 aufgestellt war, sowie ein Geldautomat, welcher unmittelbar gegenüberliegend an der äußeren Häuserfassade angebracht war.

Durch die Wucht der Sprengung wurden sowohl der Filialraum als auch die Gebäudefassade des außen angebrachten Geldautomaten erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Auch jeweils gegenüberliegende Fassaden wurden beschädigt. Eine Einsturzgefahr der betroffenen Wohn- und Geschäftshäuser besteht nach dem derzeitigen Sachstand nicht. Die Schadenshöhe kann aktuell noch nicht näher verifiziert werden.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung stellten die Beamten einen hochmotorisierten dunklen Kleinwagen fest, welcher sich mit hoher Geschwindigkeit von der Tatörtlichkeit in Richtung Autobahn A3 entfernt hatte. Das Fahrzeug konnte nicht mehr angetroffen werden, weitere Fahndungsmaßnahmen wurden eingeleitet.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Maßnahmen zur Tatortarbeit und Spurensicherung. Angaben zur Tatbeute liegen nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen nicht vor.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Tatgeschehen sowie zu dem flüchtigen dunklen Kleinwagen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

