POL-ME: Polizei sucht nach vermisstem 56-Jährigen und bittet um Mithilfe - Langenfeld - 2303059

Seit dem 11. März 2023 wird der 56-jährige Daniel S. aus einer psychiatrischen Einrichtung in Langenfeld vermisst. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass sich der Mann in einer gesundheitlichen Notsituation befindet und bittet daher die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Das war geschehen:

Am Samstagnachmittag, gegen 17 Uhr, verließ Daniel S. zu einem vereinbarten Ausgang die Station seiner Einrichtung, kehrte jedoch zum vereinbarten Termin nicht wieder zurück. In der Vergangenheit kam es bereits zu gleichgelagerten Fällen, jedoch war Daniel S. nie über einen längeren Zeitraum abgängig. Da der 56-Jährige täglich notwendige Medikamente einnehmen muss, besteht aufgrund der längeren Abwesenheit eine Gesundheitsgefahr, so dass die Polizei Langenfeld nun die Öffentlichkeit um Mithilfe bittet.

Bekannte Anlaufadressen des 56-Jährigen wurden seit dem Verschwinden mehrfach erfolglos überprüft und auch eine Abfrage in umliegenden Krankenhäusern verlief leider ergebnislos und führte bislang nicht zum Auffinden des Mannes. Auch die örtlichen Taxizentralen und der öffentliche Personennahverkehr wurden informiert und gebeten, sich an der Suche nach der vermissten Person zu beteiligen.

Intensive Fahndungsmaßnahmen der Polizei, bei der unter anderem auch ein Polizeihund eingesetzt wurde, um Hinweise auf den Aufenthaltsort des 56-Jährigen zu erhalten, verliefen bisher leider erfolglos.

Daniel S. ist circa 155-160 cm groß und von schlanker Statur. Er hat kurze graue Haare und braune Augen. Er soll mit einem beigen Kurzmantel, einer Jeans und einem pastellgrünen oder pastellgelben Schlafanzugoberteil bekleidet sein.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort des 56-Jährigen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Langenfeld, Telefon 02173 / 288 6310, in Verbindung zu setzen.

Ein Foto des 56-Jährigen ist der Pressemitteilung zum Download bereitgestellt. Die Fahndung nach dem Langenfelder ist ebenfalls auf der Seite des Landeskriminalamtes unter der Rubrik "Landesweite Fahndungen der Polizei NRW" unter folgendem Link zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/100977

