Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Sturz gesucht: Frau schwerverletzt

Saalfeld (ots)

Die Saalfelder Polizei sucht in folgender Angelegenheit dringend Zeugen: Am Dienstagmittag kam es kurz vor 12:00 Uhr zum Sturz einer Frau in der Kulmbacher Straße in Saalfeld, wodurch diese schwerverletzt wurde. Passanten bemerkten die Frau dann unweit der Bäckerei Räthe auf dem Gehweg/ der Straße liegend und informierten den Rettungsdienst sowie die Polizei. Die Schwerverletzte wurde im Anschluss ins Krankenhaus gebracht. Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zu dem Vorfall/ Sturzgeschehen machen können. Insbesondere ein- beim Sturz vor Ort befindlicher- Mopedfahrer wird dringend gebeten, sich bei der KPI Saalfeld unter 03672-417 1464 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell