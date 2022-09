POL-HR: Homberg und Melsungen: Polizei kontrollierte Schulbusse

Homberg (ots) - Edermünde-Grifte Versuchter Einbruch in provisorischen Lebensmittelmarkt Tatzeit: 15.09.2022, 20:15 Uhr bis 16.09.2022, 06:00 Uhr In der vergangenen Nacht brachen unbekannte Täter in einen provisorischen Lebensmittelmarkt in der Straße "Zur Mühle" ein und verursachten 500,- Euro Sachschaden. Die Täter begaben sich zu dem Marktzelt und brachen hier ...

mehr