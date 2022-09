Polizei Homberg

POL-HR: Gudensberg-Dissen: 31-jähriger Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Gundensberg-Dissen

Pedelecfahrer bei Unfall verletzt - Polizei sucht Unfallverursacher und Zeugen Unfallzeit: 19.09.0222, 19.09.2022, 15:38 Uhr Bei einer notwendigen Vollbremsung in der Chattenstraße stürzte gestern Nachmittag ein Pedelecfahrer und verletzte sich dabei. Ursache für die Vollbremsung war eine Vorfahrtsverletzung durch einen unbekannten Pkw. Der Pedelecfahrer, ein 31-jähriger Gudensberger, befuhr in Dissen die Chattenstraße in Richtung Ortsmitte. In Höhe der Hausnummer 9 fuhr er an zwei auf der Straße geparkten Pkws links vorbei und scherte anschließend wieder nach rechts ein. Nachdem er eingeschert war, bemerkte er einen dunklen Pkw, welcher aus der Blumenstraße auf die vorfahrtsberechtigte Chattenstraße einbog, ohne auf den 31-Jährigen zu achten. Aufgrund der Vorfahrtsverletzung machte dieser eine Vollbremsung und stürzte mit seinem Rad zu Boden. Hierbei wurde er im Gesicht, an einer Hand und einem Knie verletzt. Er wurde von einem alarmierten Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus eingeliefert. An seinem Rad entstand ein Sachschaden in Höhe von 500,- Euro. Von dem flüchtigen Unfallverursacher ist nur bekannt, dass es sich um ein dunkles Fahrzeug gehandelt hat. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem flüchtigen dunklen Pkw machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation in Fritzlar unter Tel.: 05622-99660 zu melden. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell