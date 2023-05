Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Verletzte nach Unfall zwischen Bus und Jugendlichem

Saalfeld (ots)

Am Montagmorgen wurde ein Kind sowie ein Jugendlicher bei einem Unfall mit einem Bus in Saalfeld leicht verletzt. Der Busfahrer fuhr kurz nach 08 Uhr die Reinhardtstraße in Richtung der Sonneberger Straße entlang. Auf Höhe eines Fußgängerüberweges überquerte plötzlich- und offensichtlich für den Busfahrer nicht ausreichend abschätzbar, ein 17-Jähriger die Straße. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr vermieden werden, sodass der Jugendliche leicht verletzt wurde. Auch ein weiteres, im Bus befindliches Kind im Alter von 3 Jahren wurde durch die Kollision leicht verletzt. Beide wurden nach Untersuchung durch einen Arzt vor Ort entlassen.

