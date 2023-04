Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0266 --Tatverdächtige nach Überfall mit Schusswaffe gestellt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Vahr, OT Blockdiek, Max-Säume-Straße Zeit: 27.04.2023, 19:50 Uhr

Am Donnerstagabend wurde ein Haushaltswarengeschäft in einem Einkaufzentrum in der Vahr im Ortsteil Blockdiek ausgeraubt. Dabei wurde eine Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe bedroht. Einsatzkräfte fassten wenig später drei 15, 16 und 18 Jahre alte Tatverdächtige. Die Ermittlungen dauern an.

Gegen 19 Uhr betrat einer der Räuber das Geschäft in der Max-Säume-Straße das erste Mal. Er erkundigte sich nach einem Artikel, schaute sich um und verließ daraufhin den Laden. Gegen 19:50 Uhr kehrte er zurück und bedrohte die 56-jährige Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe und nahm sich das Bargeld aus der Kasse. Anschließend flüchtete er mit der Beute zunächst in Richtung Ludwig-Roselius-Allee. Weitere Zeugen sahen ihn mit zwei weiteren Personen in der Pawel-Adamowicz-Straße und in der Ilse-Kaisen-Straße.

Einsatzkräfte konnten wenig später in Tatortnähe drei Tatverdächtige im Alter zwischen 15 und 18 Jahren stellen. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten bei einem der Jugendlichen einen Geldbetrag im dreistelligen Bereich. Eine Haftprüfung gegen die 15- und 18-jährigen Jugendlichen dauert an.

Wir ermitteln wegen schweren Raubs. Weitere Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

