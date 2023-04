Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0264 --Kioskräuber erbeutet Geld--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt, OT Gartenstadt Süd, Gottfried-Menken-Straße Zeit: 27.04.2023, 10:50 Uhr

Am Donnerstagmorgen überfiel ein Unbekannter mit einem Messer bewaffnet einen Kiosk in der Bremer Neustadt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 10:50 Uhr betrat der Mann den Kiosk in der Gottfried-Menken-Straße. Der Räuber kam direkt hinter den Tresen und verlangte die Herausgabe von Bargeld. Dabei bedrohte er die Mitarbeiterin mit einem Messer. Der Täter griff in die Kasse und flüchtete mit seiner Beute zunächst in Richtung Thedinghauser Straße. Weitere Zeugen sahen ihn im Kirchweg in Richtung Gastfeldstraße laufen.

Der Täter soll etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und etwa 30 Jahre alt gewesen sein. Er trug eine schwarze Mütze, eine schwarze Jacke mit einem kleinen Logo am linken Ärmel und eine schwarze Stoffhose und schwarze Turnschuhe mit einer weißen Sohle. Zudem trug er eine schwarze Stoffmaske im Gesicht und führte einen weißen Stoffbeutel mit sich.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell