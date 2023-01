LPI-EF: Schokolade um jeden Preis

Erfurt (ots) - Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es in den frühen Sonntagmorgenstunden in einer Erfurter Straßenbahn. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet ein 51-Jähriger mit zwei weiteren Fahrgästen gegen 04:30 Uhr in der Tram in Streit. In der weiteren Folge schlugen die beiden Unbekannten mehrfach auf den Mann ein und verletzten ihn dabei leicht. Anschließend flüchteten die Täter an der Haltestelle ...

