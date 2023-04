POL-HB: Nr.: 0263 --Jugendlicher mit Messer überfallen

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Neuenland, Westerlandweg Zeit: 25.04.23, 13.50 Uhr Ein Mann griff am Dienstagnachmittag in einem Parzellengebiet in der Neustadt Passanten mit einer Axt an. Einsatzkräfte der Polizei Bremen konnten den 25-Jährigen überwältigen und festnehmen. Die Mordkommission ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Ein 36 Jahre alter Mann lud im Westerlandweg Steine in sein Auto. ...

mehr