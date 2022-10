Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - unbekannte Täter legten Feuer

Werlte (ots)

Gestern gegen 18.08 Uhr kam es in Werlte in der Straße Hinterm Teich zu einem Einsatz der Feuerwehr. Ein Zeuge beobachtete, wie Jugendliche sich in dem Bereich des Gebäudes aufhielten. Kurz darauf qualmte es aus einem Fenster und er verständigte die Rettungskräfte. Die bislang unbekannten Täter entfachten mittels kleinen Hölzern ein Feuer in dem abrissfälligen Gebäude. Die Feuerwehr Werlte war mit fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort. Der Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Werlte unter der Rufnummer 05951/995300 zu melden.

