Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - 47-Jähriger überrascht Einbrecher

Meppen (ots)

Gestern gegen 11.52 Uhr wurden bislang unbekannte Einbrecher durch den 47-jährigen Bewohner eines Einfamilienhauses überrascht und flüchteten. In der Junkersstraße verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Haus und beschädigten dabei ein Fenster. Durch die lauten Geräusche wurde der 47-Jährige auf die Täter aufmerksam und stand einem dieser plötzlich in seinen eigenen vier Wänden gegenüber. Es soll sich um drei männliche Täter gehandelt haben, die in Richtung Borsigstraße flüchteten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

