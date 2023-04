Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0262 --Räubertrio nach erfolgreicher Zusammenarbeit gestellt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Huchting, OT Kirchhuchting, Roland Center Zeit: 25.04.2023, 14:25 Uhr

Am Dienstagnachmittag versuchten drei Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren in Kirchhuchting einem 66-jährigen Mann die Halskette zu entreißen. Einsatzkräfte der Polizei konnten das Trio in Tatortnähe vorläufig festnehmen.

Zwei, der drei Jugendlichen näherten sich gegen 14:25 Uhr dem 66-Jährigen, der einen Einkaufswagen zurückbringen wollte. Zunächst gingen beide an dem Mann vorbei. Daraufhin drehte sich einer um und griff nach der Goldkette. Der Mann wich zurück, wurde beim Versuch am Hals leicht verletzt und zerriss ihm dabei den Pullover. Das Trio flüchtete in unbekannte Richtung. Aufgrund der guten Täterbeschreibung durch Zeugen und die Unterstützung der Einsatzkräfte aus Delmenhorst und Diepholz wurden die Jugendlichen aus Algerien, Marokko und Tunesien in Tatortnähe gestellt und vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

