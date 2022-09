Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Trulben (ots)

Am 03.09.2022, gegen 09:50 Uhr, wurde an einem in der Hauptstraße in Trulben abgestellten, grauen Ford Focus der linke Außenspiegel durch einen vorbeifahrenden PKW beschädigt. Der Verursacher, eventuell ein schwarzer BMW 1er mit PS-Kennzeichen, entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, weshalb nun wegen einer Verkehrsunfallflucht ermittelt wird. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. I pips

