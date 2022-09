Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruchsdiebstahl

Pirmasens (ots)

Am 04.09.2022, gegen 04:30 Uhr, kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Optikergeschäft in der Schloßstraße in Pirmasens. Durch einen Zeugen wurden zwei Personen beobachtet, die die Schaufensterscheibe des Geschäfts einwarfen oder einschlugen, Waren entwendeten und dann zu Fuß in Richtung der Christiansgasse flüchteten. Der Zeuge konnte angeben, dass einer der Täter mit einer weißen Jogginghose sowie einer Sportjacke bekleidet war und eine Umhängetasche mit sich führte. Weitere Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruchsdiebstahl Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. I pips

