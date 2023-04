Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0260 --Polizei nimmt Axt-Angreifer fest--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt, OT Neuenland, Westerlandweg Zeit: 25.04.23, 13.50 Uhr

Ein Mann griff am Dienstagnachmittag in einem Parzellengebiet in der Neustadt Passanten mit einer Axt an. Einsatzkräfte der Polizei Bremen konnten den 25-Jährigen überwältigen und festnehmen. Die Mordkommission ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

Ein 36 Jahre alter Mann lud im Westerlandweg Steine in sein Auto. Er entdeckte auf einmal einen Schatten neben sich, schaute auf und sah, wie ein fremder Mann mit einer Axt ausholte. Der 36-Jährige konnte dem Schlag ausweichen und flüchtete zu Fuß. Der Angreifer lief ihm hinterher und versuchte dabei auch einen vorbeifahrenden Radfahrer mit der Axt zu schlagen. Auch er wurde verfehlt und konnte flüchten. Schnell eintreffende Einsatzkräfte stellten den 25-jährigen Täter in der Bochumer Straße, fixierten ihn und nahmen den Mann fest. Die Staatsanwaltschaft prüft, ob die Voraussetzung für eine einstweilige Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus vorliegt und ein entsprechender Antrag beim Amtsgericht gestellt wird.

Die Festnahme wurde von Passanten gefilmt. Durch die Veröffentlichungen solcher Videos kann man sich strafbar machen. Die Polizei bittet die Menschen, sich lieber als Zeugen zur Verfügung zu stellen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

