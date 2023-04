POL-HB: Nr.: 0257 --Zeugensuche nach Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, Bahnhofsvorstadt, Altstadt, Walle Zeit: 22.04.23 bis 23.04.23 Bei einer Schwerpunktmaßnahme der Polizei Bremen zur Bekämpfung der Kriminalität rund um den Hauptbahnhof stellten Einsatzkräfte am Samstag zwei Tatverdächtige nach Raubtaten. In der Bahnhofsvorstadt und in der Altstadt aber auch in Walle kam es am Samstag zu vier angezeigten Taten, bei denen Halsketten geraubt wurden. ...

