Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0253--19-Jähriger durch Messerstich schwer verletzt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Philosophenweg Zeit: 22.04.23, 4.15 Uhr

In der Bahnhofsvorstadt wurde ein 19 Jahre alter Mann am frühen Samstagmorgen durch einen Messerstich schwer verletzt. Die Polizei konnte einen 18 Jahre alten Tatverdächtigen ermitteln, der sich später an einem Polizeirevier in Delmenhorst stellte. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen.

Der 19-Jährige und sein Begleiter wurden im Bereich einer Diskothek am Philosophenweg von drei Männern angesprochen. Im weiteren Verlauf wurde der 19-Jährige plötzlich mit einem Messer attackiert und erlitt dabei eine schwere Stichwunde im Oberschenkel. Das Täter-Trio flüchtete anschließend in Richtung Große Weidestraße. Der junge Mann musste nach einer Erstversorgung durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei sperrte den Tatort ab, sicherte Spuren und befragte erste Zeugen. Schnell geriet ein 18-Jähriger als Tatverdächtiger in den Fokus der Ermittler. Er stellte sich wenig später an einer Polizeiwache in Delmenhorst. Die Ermittlungen, auch zu seinen Mittätern, wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an. Einer von ihnen wurde mit schwarzer Hautfarbe und einer Dreadlocks-Frisur beschrieben. Zeugen melden sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell