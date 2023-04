Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0250 --Sachbeschädigung am Polizeirevier Obervieland--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Obervieland, OT Kattenturm, Gorsemannstraße Zeit: 20.04.2023, 23:50 Uhr

Bislang unbekannte Täter schlugen in der Nacht zu Freitag die Fensterscheiben am Polizeirevier Obervieland in Kattenturm ein und beschmierten das Gebäude mit einer Parole. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gegen 23:50 Uhr hörte eine Zeugin in der Gorsemannstraße ein lautes Klirren und ging daraufhin auf ihren Balkon. Vor dem Polizeirevier sah sie drei Verdächtige, die die Scheiben eingeschlagen haben. Als die Frau die Männer aufforderte zu verschwinden, flüchteten sie mit dem Fahrrad Richtung Anna-Stiegler-Straße. Die eingetroffenen Einsatzkräfte entdeckten auf dem Boden und an der Hauswand vor dem Haupteingang jeweils den Schriftzug "Free Antifa Ost" in roter Farbe. Außerdem wurden rote Farbverschmutzungen vor dem Haupteingang und einer Fensterfront festgestellt. Die drei Männer waren dunkel gekleidet und flüchteten auf Fahrrädern.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat in der Nacht zu Freitag verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

