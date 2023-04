Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0249 --Polizei stellt Diebesgut sicher--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Nord, OT Aumund-Hammersbeck, Hünertshagen Zeit: 09.04.2023 - 16.04.2023

Am Dienstagnachmittag stellten Zivilpolizisten zwei mutmaßliche Hehler in Bremen-Nord. Ein 47-Jähriger und ein 28-Jähriger wurden vorläufig festgenommen.

Durch einen Hinweis wurden die Polizisten darüber informiert, dass ein 47-jähriger Mann über mehrere Nächte immer wieder hochwertige Fahrräder in den Keller eines Wohnhauses in der Straße Hünertshagen getragen haben soll. Zwei weitere Männer sollen ebenfalls beteiligt gewesen sein. Die zivilen Einsatzkräfte entdeckten am Dienstag gegen 16 Uhr in den Kellerräumen des Mehrparteienhauses zwei E-Bikes und weitere Fahrradteile, die als gestohlen gemeldet wurden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde daraufhin ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 47-Jährigen erwirkt. Dort trafen die Einsatzkräfte auf ihn und einen 28-jährigen Mann. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden sie unter anderem Fahrradteile, eine Spielkonsole und weiteres Diebesgut aus anderen Straftaten sowie Drogen. Auch im Keller wurde Stehlgut sichergestellt. Weitere Ermittlungen führten noch zu einem 36-jährigen mutmaßlichen Mittäter.

Gegen die beiden Männer fertigten die Einsatzkräfte Strafanzeigen wegen Hehlerei. Derzeit prüft die Polizei, ob es Zusammenhänge zu weiteren Taten gibt, die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an. Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen.

