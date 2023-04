Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0248--Unbekannte zündeln in Gröpelingen--

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Lindenhof, Stapelfeldtstraße Zeit: 19.04.23, 23.40 Uhr

Am Straßenbahndepot in Gröpelingen brannten am Mittwochabend ein unbewohntes Unterkunftszelt und eine Toiletteneinrichtung, verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gegen 23.40 Uhr mussten die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei zu zwei Bränden in der Stapelfeldtstraße ausrücken. Dort brannten ein Pavillon-Zelt, das Drogen- und Alkoholkranken zum Aufenthalt diente, und ein mobiles Toilettenhäuschen samt Holzverschlag. Die Feuerwehr konnte die Feuer schnell löschen.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise gehen an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer (0421) 362-3888.

