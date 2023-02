Freiwillige Feuerwehr Finnentrop

FW Finnentrop: Jahresdienstbesprechung der Feuerwehr der Gemeinde Finnentrop

Bild-Infos

Download

12 weitere Medieninhalte

Finnentrop (ots)

Am Samstag dem 28.01.2023 fand die Jahresdienstbesprechung der Feuerwehr der Gemeinde Finnentrop in der Schützenhalle Schönholthausen/Ostentrop statt.

Der Leiter der Feuerwehr Thomas Klein konnte neben den Einsatzkräften auch Bürgermeister Achim Henkel, Ordnungsamtsleiter Joachim Blume sowie den Kreisbrandmeister Christoph Lütticke begrüßen.

Mit aktuell 325 Kräften im Einsatzdienst ist bei der Feuerwehr der Gemeinde Finnentrop ein neuer Höchststand erreicht. Im Jahr 2022 rückten Einsatzkräfte zu insgesamt 263 Einsätzen aus, im Vergleich zum Vorjahr (318) eine kleine Verringerung.

Brandoberinspektor Thorsten Pauli ging auf die Technik bei der Feuerwehr ein. Die Beschaffung eines neuen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges (HLF 20) für die Einheit Finnentrop steht kurz vor dem Abschluss. Voll im Zeitplan ist auch die Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges vom Typ TLF 3000 für die Einheit Heggen. Bei den Geräten und feuerwehrtechnischer Ausstattung wurden insgesamt sieben neue Wärmebildkameras für verschiedene Einheiten, ein Reinigungs- und Desinfektionsgerät für die Atemschutzwerkstatt und ein Stromerzeuger für das neue HLF 20 der Einheit Finnentrop beschafft. Weiterhin wurden Tablet-PC, Handfunkgeräte und Einrichtung für das Feuerwehrgerätehaus in Finnentrop angeschafft. Auch für das neue Jahr sind bereits Gerätschaften in der Planung, darunter ein Löschwasser-Faltbehälter für Waldbrände und ein Rollcontainer Einsatzhygiene. Ein mittleres Löschfahrzeug (MLF) für die Einheit Schliprüthen und eine gebrauchte Drehleiter sind ebenfalls eingeplant.

Für den Bereich Ausbildung in der Feuerwehr referierte der stellvertretende Leiter der Feuerwehr Werner Geueke. Er bedankte sich für das Engagement und die Bereitschaft der Kameraden, sich aus- und weiterzubilden bzw. als Ausbilder zur Verfügung zu stehen. Zahlreiche Lehrgänge auf Gemeinde-, Kreis- und Landesebene wurden von den Einsatzkräften abgeschlossen.

Der Gemeindejugendfeuerwehrwart Julian Hageböck berichtete über die zahlreichen Aktivitäten, die im vergangenen Jahr in der Jugendfeuerwehr durchgeführt wurden. Dazu zählen neben 15 Dienstabenden auch Bowlen, Grill-, Video- und Spieleabende. Als Highlight nannte er die Abschlussübung an der Schützenhalle Schönholthausen/Ostentrop. In der Jugendfeuerwehr sind aktuell 59 Jugendliche aktiv.

Bürgermeister Achim Henkel stellte die Vorbereitung der Gemeinde für den Fall eines flächendeckenden Energieausfalls vor. Als Anlaufstellen für die Bürger dienen die Feuerwehrhäuser in den Orten, die mit neu angeschafften Notstromaggregaten ausgestattet werden. Besorgt zeigte sich der Bürgermeister über die Angriffe auf Einsatzkräfte in der Silvesternacht, erwähnte aber gleichzeitig, dass sich solche Vorfälle in der Gemeinde Finnentrop glücklicherweise noch nicht ereignet haben.

Auch Beförderungen und Ehrungen standen auf dem Plan.

Beförderung zur Feuerwehrfrau / zum Feuerwehrmann Max Nolte, Jannis Vogt, Daniel Gerk, Martin Hümmler, Alexander Schulte, Bastian Stupperich, Leoni Schomber

Beförderung zum Oberfeuerwehrmann

Oliver Lakemper, Simon Przybilla

Beförderung zum Hauptfeuerwehrmann

Ulrich Schulte-Rosier, Niklas Röhl, Andre Wilmes, Alexander Schmidt, Andre Schulte, Jens Schulte

Beförderung zum Unterbrandmeister

Tim Orbana

Beförderung zum Brandmeister

Ingolf Egelmeier, Daniel Eckert, Timo Sasse-Kaiser

Beförderung zum Oberbrandmeister

Lukas Tilke

Beförderung zum Hauptbrandmeister

David Auwermann

Beförderung zum Brandinspektor

Andre Rohrmann

Bestellungen

Ingolf Egelmeier (stellv. Einheitsführer Einheit Lenhausen), Julian Hageböck (Einheitsführer Einheit Ostentrop), Florian Schröder (stellv. Einheitsführer Einheit Ostentrop), Lukas Jost (stellv. Einheitsführer Einheit Ostentrop), Axel Schulte (Einheitsführer Einheit Rönkhausen), Daniel Helmig (stellv. Einheitsführer Einheit Rönkhausen), David Auwermann (stellv. Leiter Atemschutz), Thorsten Pauli (stellv. Leiter der Feuerwehr)

Entpflichtungen

Dietmar Heitmann (Einheitsführer Einheit Rönkhausen), Stefan Schröder (Einheitsführer Einheit Ostentrop), Jan Wichert (stellv. Einheitsführer Einheit Ostentrop), Stefan Schmidt (stellv. Pressewart)

Übergabe in die aktive Wehr

Noel Kammerer, Joschka Brachthäuser, Nico Müller, Noel Stamm

Feuerwehrehrenzeichen in Silber (25 Jahre) Ingolf Egelmeier, Christian Hellweg, Carsten Sieler, Jörg Sieler, Matthias Reuß

Feuerwehrehrenzeichen in Gold (35 Jahre) Manfred Molitor, Stephan Voigt, Andreas Barth, Michael Schulte, Jürgen Schelle, Udo Cremer, Werner Geueke

Wechsel in die Ehrenabteilung

Thomas Schneider, Marc Fabry

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Finnentrop, übermittelt durch news aktuell