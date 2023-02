Freiwillige Feuerwehr Finnentrop

FW Finnentrop: Neues Rettungsboot

Bild-Infos

Download

Finnentrop (ots)

In der vergangen Woche konnte die Einheit Lenhausen ein neues Rettungsboot in Empfang nehmen. Das neue Boot besteht komplett aus Aluminium und wiegt nur rund 200 Kilogramm, was ein händisches Zuwasserlassen ermöglicht. Für ein rasches Vorankommen von maximal vier Personen sorgt der 15 PS-starke Außenbordmotor. Transportiert wird das 3,5m lange Boot auf dem vorhandenen Feuerwehranhänger Ölwehr / Wasserrettung. Das neue Boot ersetzt ein rund 20 Jahre altes Schlauchboot vom Typ RTB1, welches mit Paddeln bewegt werden musste.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Finnentrop, übermittelt durch news aktuell