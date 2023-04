Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0245 --Segler kentern--

Bremen

Ort: Bremen-Weser Zeit: 18.04.2023, 14:00 Uhr

Am Dienstagnachmittag kenterte ein Segelboot auf der Weser. Zwei Frauen und zwei Männer mussten sich mit Schwimmwesten an Land retten. Der 69 Jahre alte Schiffsführer wurde aufgrund von Unterkühlung in ein Krankenhaus gebracht.

Um 14:00 Uhr war die Segelyacht mit vier Insassen auf der Weser unterwegs, als das Boot kurz hinter der Wilhelm-Kaisen-Brücke aus noch unbekannter Ursache Schlagseite bekam und mit Wasser volllief. Die zwei Frauen und zwei Männer trugen Schwimmwesten und konnten sich ans Ufer retten. Zwischenzeitlich alarmierte Einsatzkräfte zogen sie mit an Land. Ein Boot der Polizei Niedersachsen und Kräfte der Feuerwehr Bremen unterstützten bei der Sicherung der Yacht.

Mitarbeiter der in der Nähe gelegenen Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger brachten warme Getränke und Kleidung. Der 69 Jahre alte Schiffsführer musste aufgrund von Unterkühlung von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Frauen und der Mann blieben unverletzt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell