POL-HB: Nr.: 0243--Schwerer Lkw-Unfall auf der Autobahn

Ort: Bremen-Autobahn 1 (A1) Zeit: 17.04.23, 8 Uhr

Am Montagmorgen kam es zu einem Unfall mit zwei Lastwagen auf der A1 in Fahrtrichtung Hamburg in Höhe der Anschlussstelle Mahndorf. Die Autobahn musste zeitweise voll gesperrt werden. Ein 35 Jahre alter Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt.

Der 35-Jährige fuhr mit seinem Sattelzug die Autobahn in Richtung Hamburg, als er einen vor ihm fahrenden leeren Tanklastzug offenbar zu spät bemerkte. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 35-Jährige wurde bei dem Unfall in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er musste nach einer notärztlichen Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht werden. Es besteht Lebensgefahr. Der 67 Jahre alte Fahrer des Tanklasters kam ebenfalls zur stationären Behandlung in eine Klinik.

Die Autobahn musste aufgrund des großen Trümmerfeldes zunächst komplett gesperrt werden. Eine Ableitung erfolgte an der Anschlussstelle Hemelingen, später konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Während der erforderlichen Maßnahmen kann es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Gegen 13 Uhr wurde die Sperrung komplett aufgehoben. Dass Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

