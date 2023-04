Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0240 --Autoaufbrecher auf dem Beifahrersitz gestellt--

Ort: Bremen-Mitte, OT-Bahnhofsvorstadt, Breitenweg Zeit: 16.04.2023, 18:55 - 19:10 Uhr

Am Sonntagabend haben Einsatzkräfte einen 35-jährigen Mann in der Bahnhofsvorstadt nach einem Einbruch in einen Geländewagen vorläufig festgenommen. Dabei wurde der Täter mithilfe eines aufmerksamen Zeugen noch vor Ort auf dem Beifahrersitz gestellt.

Gegen 19 Uhr wurde die Bremer Polizei in den Breitenweg gerufen. Davor beobachtete ein Zeuge, wie der Einbrecher auf einem Parkplatz unter der Hochstraße zunächst die Heckscheibe und anschließend das Fenster auf dem Beifahrersitz des Wagens beschädigte und sich so Zugang verschaffte. Währenddessen durchsuchte er das Fahrzeug nach Gegenständen und stellte sich einen Rucksack mit Beute bereit. Die schnell eintreffenden Einsatzkräfte konnten den 35-Jährigen noch am Tatort auf dem Beifahrersitz stellen. Der Mann, der unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, ließ sich widerstandslos festnehmen. Gegen ihn wird nun wegen schweren Diebstahls ermittelt.

