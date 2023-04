Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Außer Rand und Band

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Donnerstagabend teilte ein Zeuge mit, dass ein PKW VW entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung den Steinweg in Eisenberg befuhr, an Hauseingängen anhielt und der Fahrzeugführer daraufhin gegen die dort abgestellten Mülltonnen trat. Durch die Polizei konnte das Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei stellte sich heraus, dass die Tat durch eine 30-jährige Frau begangen wurde und diese nicht nur gegen die Mülltonnen getreten, sondern auch die Kennzeichen an dem von ihr genutzten Mietwagen abgerissen hatte. All dies tat sie aus Wut darüber, dass ihr zuvor in einem Hotel die Übernachtung verwehrt wurde. Die Frau muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

