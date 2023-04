LPI-J: Sinnlose Tat

Jena (ots) - Bereits vor 2 Wochen wurde in eine Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität auf dem Ernst-Abbe-Platz eingebrochen. Am Donnerstag wurden nun weitere Räume festgestellt, welche Ziel eines Einbrechers wurden. Durch diesen wurde Sachschaden verursacht und eine geringe Menge Bargeld entwendet. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, wird nun im Rahmen der Ermittlungen geprüft. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- ...

mehr