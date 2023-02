Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall fordert 10000 Euro Schaden

Singen, Lkr. Konstanz (ots)

Rund 10000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos hat ein Verkehrsunfall gefordert, der am Donnerstagmittag auf der Kreuzung der Alemannenstraße mit der Ringstraße passiert ist. Ein 63-jähriger Audi-Fahrer war auf der Alemannenstraße in Richtung Fichte Straße unterwegs und wollte die Kreuzung mit der Ringstraße geradeaus überqueren. Hierbei kam es zur Kollision mit einem VW Up, dessen 80 Jahre alter Fahrer sich auf der Ringstraße von rechts der Kreuzung genähert hatte und diese in Richtung Nordstadt überqueren wollte. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Der Audi musste abgeschleppt werden.

