POL-KN: (VS-Villingen) Polizei stoppt betrunkene Autofahrerin (23.02.2023)

Schramberg (ots) - Unbekannte haben am Donnerstagabend, kurz vor 23 Uhr, groben Unfug im Parkhaus "Am Schlößle" begangen. Hierbei rollten sie den im Parkhaus angebrachten feuerwehrschlauch aus und öffneten die wasserzufuhr. Hierdurch trat eine nicht bekannte Menge an Wasser aus. Ein aufmerksamer Autofahrer stoppte die Wasserzufuhr noch vor dem Eintreffen der Polizei ...

