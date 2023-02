Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rietheim-Weinheim/ Lkr. Tuttlingen Geparkten silberfarbenen VW beschädigt- Polizei sucht den Geschädigten

Rietheim-Weinheim (ots)

Am Donnerstag, kurz nach 11 Uhr, ist es auf der Dürbheimer Straße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein geparkter silberfarbener VW, Golf oder Polo, beschädigt worden ist. Ein 84 Jahre alter Fahrer eines Honda war auf der Schulstraße in Richtung Dürbheimer Straße unterwegs. An der dortigen Einmündung befand sich eine Baustelle. Da Baustellenfahrzeuge die Straße teilweise blockierten, fuhr der Honda-Fahrer einige Meter rückwärts an einem am Straßenrand geparkten silberfarbenen VW vorbei. Zu Hause bemerkte der Mann, dass sein Auto Unfallschäden aufwies. Bei einer sofortigen Nachschau an der Baustelle, konnte der VW von dem 84-Jährigen nicht mehr angetroffen werden, weshalb er die Polizei verständigte. Die Beamten des Polizeireviers in Tuttlingen bitten nun den Fahrer des VW sich wegen der Schadensregulierung unter der Telefonnummer 07461 941-0 zu melden.

