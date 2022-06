Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Glandorf: Unbekannte stahlen hochwertige GPS-Systeme - Polizei sucht Zeugen

Glandorf (ots)

Zwischen Freitagabend (23.30 Uhr) und frühem Samstagmorgen (05.45 Uhr) ist ein örtliches Lohnunternehmen in der Straße "Irseldamm" ins Visier von Unbekannten geraten. Die Täter drangen gewaltsam in die verschlossene Maschinenhalle an der Ecke zu der Straße "Im Toschlag" ein und entwendeten von landwirtschaftlichen Zugmaschinen insgesamt vier GPS-Systeme "John Deere Starfire" im Wert von insgesamt ca. 60.000 Euro. Mit dem Diebesgut flüchteten die Unbekannten schließlich vom Tatort. Zum Transport nutzten die Diebe möglicherweise ein Fahrzeug. Hinweise zu der Tat, den Tätern oder verdächtigen Fahrzeugen nimmt die Polizei aus Georgsmarienhütte unter 05401/879500 entgegen.

