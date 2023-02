Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen/ Lkr. Tuttlingen) Einbruch in Vereinsheim- Polizei sucht Zeugen

Spaichingen (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Mittwoch, 16.00 Uhr, bis Donnerstag, 15.30 Uhr, in das Vereinsheim der Hundefreunde Spaichingen e.V. am Jahnweg eingebrochen. Hierzu verwendeten die Täter ein Hebelwerkzeug und öffneten damit die Eingangstür mit brachialer Gewalt. Beim Verlassen des Gebäudes nahmen die Unbekannten Bargeld und Süßigkeiten mit. Der an der Tür entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Die Polizei in Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, hat die entsprechenden Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

