Polizei Mettmann

POL-ME: 15-Jährige sexuell belästigt - die Polizei sucht Zeugen - Hilden - 2302052

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Mittwochmorgen, 15. Februar 2023, wurde eine 15-Jährige an einer Bushaltestelle an der Düsseldorfer Straße in Hilden sexuell belästigt. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 09:15 Uhr hielt sich eine 15-Jährige an der Bushaltestelle "Horster Allee" an der Düsseldorfer Straße auf, als sich ein unbekannter Mann zu ihr setzte. Nach ihren Angaben soll dieser die Jugendliche unsittlich berührt und zudem versucht haben, sie zu küssen.

Die Jugendliche drückte den Mann zur Seite und nutzte den kurze Zeit später eintreffenden Bus der Linie 784 in Richtung Düsseldorf, während der Mann an der Bushaltestelle zurückblieb.

Der Tatverdächtige kann folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 30 Jahre alt - circa 170 cm groß - schmale Statur - schwarze, kurze Haare - bekleidet mit einer grau-braun karierten Jacke

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und fahndete leider erfolglos im Nahbereich nach dem Tatverdächtigen. Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen oder zur Identität des bisher unbekannten Mannes tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Hilden, Telefon 02103 / 898 6410, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell