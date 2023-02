Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Fußgänger bei Unfall leicht verletzt

Tuttlingen (ots)

Ein Fußgänger ist bei einem Unfall auf der Weimarstraße am Donnerstagabend, gegen 22 Uhr, leicht verletzt worden. Ein 62-Jähriger war mit einem Dacia Logan auf der Weimarstraße unterwegs. Auf Höhe des Poststegs blieb er an der Kreuzung zur Wilhelmstraße stehen, um sich zu vergewissern, dass kein Fahrzeug von rechts kommt. Kurz darauf fuhr der Dacia-Fahrer weiter und stieß dabei mit einem 71 Jahre alten Fußgänger zusammen, der die Weimarstraße am Fußgängerüberweg überquerte. Der 71-Jährige stürzte auf den Boden und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den am Dacia entstandenen Schaden auf eine Höhe von rund 500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell